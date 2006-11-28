Генпрокуратура порушила справу за фактом фальсифікації «справи Колесникова»

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації «справи КОЛЕСНИКОВА» за зверненням самого Бориса КОЛЕСНИКОВА і колишнього слідчого Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підтвердив наявність порушеної кримінальної справи за фактом фальсифікації справи стосовно колишнього голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, до Генпрокуратури надійшло два звернення з цього приводу від народного депутата Б.КОЛЕСНИКОВА і колишнього слідчого Генпрокуратури Якова ТАКТАШОВА.

Пояснюючи факт порушення кримінальної справи за цим зверненням, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що об’єктивно встановити обставини, за якими було порушено кримінальну справу стосовно Б.КОЛЕСНИКОВА, можна виключно під час слідчої перевірки. Наразі, сказав генпрокурор, зазначена кримінальна справа знаходиться у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену щодо Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року по кримінальній справі за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений, при цьому суд узяв з нього підписку про невиїзд.

24 листопада в інтерв`ю газеті «Комменрсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив про порушення кримінальної справу за фактом фальсифікації кримінальної справи екс-голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНИКОВА.