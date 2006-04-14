Суд розгляне позов Вітренко і Кармазіна щодо дій ЦВК

Завтра о 12.00 Вищий адміністративний суд України має розглянути позов лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО та Юрія КАРМАЗІНА щодо протиправних дій Центральної виборчої комісії України в частині встановлення результатів виборів народних депутатів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду. За інформацією її співробітників, також як третя особа у цьому позові буде виступати партія «Віче».