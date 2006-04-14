Суд розгляне позов Вітренко і Кармазіна щодо дій ЦВК
11:05, 14 квітня 2006Політика
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Завтра о 12.00 Вищий адміністративний суд України має розглянути позов лідера блоку «Народна опозиція» Наталії ВІТРЕНКО та Юрія КАРМАЗІНА щодо протиправних дій Центральної виборчої комісії України в частині встановлення результатів виборів народних депутатів України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду. За інформацією її співробітників, також як третя особа у цьому позові буде виступати партія «Віче».
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