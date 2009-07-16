У Ющенка кажуть, що благополуччя Пенсійного фонду - міф

Пенсійний фонд України з початку року одержав з Державного бюджету 17,8 млрд. грн. на покриття дефіциту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Цього року Пенсійному фонду виплачено 17,8 млрд. грн. як кредити, частина повернена, але непогашений залишок на сьогодні становить 8,6 млрд. грн.», - повідомив О.ШЛАПАК.

Крім того, він зазначив, що постійно зменшується залишок коштів Пенсійного фонду. Так, за січень-червень залишок коштів зменшився більш ніж у 4 рази - з 3,5 млрд. грн. до 0,9 млрд. грн., при місячній потребі в 13,5 млрд. грн.

За інформацією О.ШЛАПАКА, сума недоїмки за страховими внесками до Пенсійного фонду на 1 червня 2009 року становила 2 млрд. 828 млн. грн. За 2008 рік недоїмка збільшилася на 54,3%, а за січень-червень 2009 року - на 31,8%.

Як повідомляв УНІАН, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА повідомила про перевиконання плану надходжень пенсійних коштів у липні. «За липень на сьогодні вже надходження до плану склали 121%, які ми перерахували на виплату пенсій», - зазначила міністр.

Раніше прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що надходження до Пенсійного фонду в червні цього року на 4,5% перевищують аналогічні показники за червень 2008 року.