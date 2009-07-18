Політичні партії мають нести відповідальність (опитування)

Політичні партії мають нести відповідальність за діяльність народних депутатів, обраних за їх списками. Про це свідчать результати телефонного опитування, проведеного інститутом Горшеніна.

Відповідно до даних загальноукраїнського дослідження, українці вважають, що політичні партії мають нести відповідальність за діяльність народних депутатів своїх парламентських фракцій. Про це говорять 81,3% опитаних. Іншої точки зору дотримуються 11,9% респондентів. Важко з відповіддю 6,8%.

Також більшість українців висловлюються за необхідність зняття недоторканності з політичних діячів у вищих ешелонах влади (64,5% опитаних). 24,5% респондентів висловилися на користь недоторканності Президента України. 12,7% впевнені, що подібні привілеї має мати прем`єр-міністр, 8,1% - судді, 2,4% - народні депутати України, 1,3% - працівники прокуратури, 1,6% – міністри, 1,1% - губернатори і 0,3% - депутати місцевих рад. 3,9% респондентам важко відповісти на це питання.

Переважна більшість опитаних вважає, що народний депутат має скласти свої повноваження у разі порушення закону (83,1%). Також українці думають, що порушення норм моралі є несумісними з депутатським мандатом (37,6%) несумісними є й порушення передвиборних обіцянок (47,8%). 13,2% респондентів упевнені, що народний депутат має «скласти» свій партійний мандат у разі переходу до іншої парламентської фракції. Не мають чіткої позиції з цього питання 3,5%.

Більшість опитаних респондентів упевнені, що потрапляння людей з кримінальними схильностями до Верховної Ради України пов`язане з безліччю чинників. У першу чергу це купівля місць у списках політичних партій (65,1%). Також українці називають однією з причин недосконалість виборчого законодавства (32,6%), кумівство (30,6%), відсутність механізму відкликання народних депутатів (29,5%). Водночас, 26,7% опитаних вважають, що такі люди потрапляють до Верховної Ради, оскільки їх покривають правоохоронні органи. «У нас вся країна така» - таку думку підтримали 15,2% опитаних. І лише близько 0,2% респондентів вважають, що у Верховній Раді України немає людей з кримінальними схильностями. Важко відповісти на це питання 3,7%.

Більшість українців знають про те, що Верховна Рада позбавила повноважень народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО (55,4%). Водночас 44,6% опитаних нічого не знає з цього питання. Більшість українців вважають, що колишній депутат В.ЛОЗІНСЬКИЙ переховується від слідства, оскільки винен і боїться справедливого покарання (60,1%). Лише 13,2% респондентів упевнені, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ боїться політичної розправи. 26,7% не змогли відповісти на це питання.

Опитування на тему «Думка українців про депутатську недоторканність і відповідальність депутатів» було проведено інститутом Горшеніна 11-13 липня 2009 р. Всього було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів.

Також, 10 липня 2009 року Інститут Горшеніна провів експрес-опитування в містах, де розташовані офіси і філіали Інституту, а саме в Києві, Дніпропетровську, Одесі і Харкові. У кожному місті згідно зі стохастичною вибіркою було опитано по 600 респондентів віком від 18 років.