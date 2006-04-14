Де замовити квитки на Чемпіонат світу з футболу-2006

До 10 травня українці можуть замовити квитки на Чемпіонат світу з футболу-2006.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, керівники ФФУ та представники Посольства Німеччини в Україні на прес-конференції, зокрема, зазначили, що до 10 травня українські вболівальники мають звернутися до офіційного туроператора "Українського футбольного дому-2006" у Німеччині компанії "Гамалія” із заявкою придбати квитки на Чемпіонат світу з футболу 2006.

"Це дозволить систематизувати всі заявки, які надійдуть, і звернутися з відповідним проханням до оргкомітету ЧС-2006. Не виключено, що нам підуть назустріч. Разом з тим хочу повідомити, що виділену Україні квоту вже реалізовано: на гру Україна - Іспанія продано 2 тис. 964 квитків, Україна - Саудівська Аравія - 3 тис. 439, Україна - Туніс – 5 тис. 99”, - зауважив віце-президент ФФУ Володимир ЛАШКУЛ.

У свою чергу консул Посольства Німеччини Жан П’єр ФРОЛІ повідомив, що візова підтримка власникам відповідних сертифікатів, на які ФФУ обмінюватиме квитки в травні, надаватиметься на загальних засадах. За його словами, у головному офісі Посольства на вул. Богдана Хмельницького створено окрему групу працівників, котрі розглядатимуть виключно заявки українських вболівальників та журналістів. Заявки необхідно подавати вже зараз, щоб працівники Посольства встигли опрацювати подані документи.

Прес-служба повідомляє, що квитки з німецького Бремена до України прибудуть наприкінці квітня. Власники сертифіката зможуть в Україні обміняти його на квиток з 10 травня. Вболівальники, які придбали "умовні" квитки на матчі починаючи з 1/8-ї, обмінюватимуть квитки, за умови виходу збірної України з групового турніру, безпосередньо на німецьких стадіонах.

Як повідомляв УНІАН, згідно з жеребкуванням фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2006 року, національна збірна Україна потрапила до Групи H, де зіграє з командами Іспанії, Тунісу, Саудівської Аравії. Чемпіонат світу-2006 пройде в Німеччині з 9 червня по 9 липня.