Партнерство США з Україною і Грузією піде на користь усім

Головною метою візиту віце-президента США Джона БАЙДЕНА до України та Грузії є зміцнення партнерських відносин.

Як повідомляє радіо “Свобода”, про це заявив радник віце-президента Тоні БЛІНКЕН під час телеконференції для журналістів.

«Сполучені Штати високо поціновують партнерство з Україною і Грузією, тож головна мета подорожі – зміцнити ці партнерства конкретними заходами», - сказав Т.БЛІНКЕН.

Т.БЛІНКЕН зауважив, що поїздка Дж.БАЙДЕНА є не візитом ввічливості, а важливим кроком зовнішньої політики США. Саме тому Дж.БАЙДЕНА супроводжує чисельна делегація, у складі якої високопосадовці з Державного департаменту США, Ради національної безпеки при Білому домі, з Міністерства оборони та з Національної економічної ради.

Він вкотре наголосив, що США не мають наміру домінувати в будь-якому регіоні.

«Нещодавно держсекретар (Гілларі) КЛІНТОН говорила про багатопартнерський світ, що ми його прагнемо збудувати. Адже США не шукають жодних сфер впливу чи домінування в якомусь окремому регіоні. Ми прагнемо мати надійних партнерів, які допоможуть нам вирішувати проблеми, що виникають… Отож, це відповідає нашим інтересам – допомогти Україні й Грузії стати найефективнішими нашими партнерами, з прозорими демократичними та економічними інститутами, з активним громадянським суспільством, з сучасними збройними силами», - сказав Т.БЛІНКЕН.

Він підкреслив, що це партнерство не завдає шкоди жодним іншим країнам, а піде на користь усім.

«Другий спільний знаменник для обох візитів – той, що Україна й Грузія надихнули людей в усьому світі, включно зі Сполученими Штатами, своїми мирними революціями у недалекому минулому», - додав Дж.БАЙДЕН.

Як повідомляв УНІАН, Д.БАЙДЕН перебуватиме в Україні з візитом 20-22 липня. Під час візиту він зустрінеться з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.