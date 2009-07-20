Президент і прем’єр висловили співчуття подружжю Драчів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловили співчуття Марії та Іванові ДРАЧАМ з приводу трагічної смерті сина Максима.

Як повідомляє прес-служба Президента, у співчутті В.ЮЩЕНКА йдеться: «Висловлюю глибокий жаль Вам, усій Вашій родині з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті сина Максима. Розділяю разом з Вами біль цієї непоправної втрати». «Відійшов у вічність рідний син, Ваша кровинка, не стало доброї, душевної людини. Світла пам`ять про Вашого сина залишиться у наших серцях», – зауважив Президент.

У співчутті Ю.ТИМОШЕНКО йдеться: «Немає більшого горя для батьків, як втрата дитини. Немає тих слів, якими можна зробити меншою біль матері та батька, яким доля відвела більш довге життя, аніж їхній дитині. Для кожної людини смерть рідної та близької людини - тяжка втрата. Я сумую разом з Іваном ДРАЧЕМ, його дружиною Марією та всіма, хто знав та любив їх сина Максима».

Прем’єр просить у Бога, щоб він дарував І.ДРАЧУ та його рідним силу та віру, щоб пережити тяжку втрату, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Максим Драч (1965 р.н.), за освітою лікар, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.