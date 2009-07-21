У другому турі виборці голосуватимуть "проти Януковича"

Політолог Володимир ФЕСЕНКО прогнозує складну електоральну ситуацію для лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у другому турі виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ФЕСЕНКО заявив під час засідання круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві.

На думку політолога, швидше за все, у В.ЯНУКОВИЧА не буде жодних проблем з перемогою у першому турі виборів, причому з великою перевагою. “Але це не означає, що він неминуче стане Президентом”, - зауважив експерт.

В.ФЕСЕНКО пояснив, що у другому турі лідеру опозиції буде не так просто змагатися з політичним опонентом, оскільки виборці голосуватимуть здебільшого не на підтримку того чи іншого кандидата, а, швидше за все, проти В.ЯНУКОВИЧА. “Тому йому буде необхідно вирішувати цю проблему”, - вважає експерт.

За словами В.ФЕСЕНКА, провідним кандидатам у будь-якому разі необхідно домовлятися, що вони вже роблять.

Говорячи про шляхи і перспективи подолання в Україні політичної кризи, політолог висловив переконання, що поки майбутній Президент не отримає контроль над виконавчою гілкою влади, доти ситуація в країні принципово не зміниться і політична криза не завершиться.

“Війна політичних пертурбацій в Україні, вочевидь, ще не на один рік”, - не виключив В.ФЕСЕНКО.