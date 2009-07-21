Тимошенко пропонує Ющенку скасувати тарифи Черновецького

Уряд звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією щодо скасування розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

В управлінні нагадали, що 17 липня уряд зупинив дію розпоряджень голови Київської міської держадміністрації від 29 квітня 2009 р. №516 “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення”, №518 “Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, №520 “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та затвердження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”, які передбачали суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для мешканців столиці. У рішенні уряду зазначається, що дані розпорядження голови КМДА видані з порушенням Конституції та законів України.

Розпорядженнями голови КМДА від 29 квітня 2009 р. № 516, 518 і 520 затверджені, зокрема, тарифи на теплову енергію, встановлені тарифи на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з централізованого опалення і постачання гарячої води, що не узгоджується із Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, згідно з яким встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги віднесено до повноважень органів місцевого самоврядування (пункт 2 статті 7). До повноважень Київської міської держадміністрації віднесено лише здійснення взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання тарифів, контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг (пункти 4 і 6 статті 6). Отже, зазначені розпорядження видані з перевищенням повноважень голови Київської міської держадміністрації.

Крім того, ці розпорядження голови КМДА не враховують базові принципи реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг, передбачені, зокрема, статтями 2 і 30 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, щодо регулювання цін/тарифів з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону, технічних можливостей, а також випередження зростання доходів населення над зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Також в них не враховано вимоги частини другої статті 5 Закону України “Про ціни і ціноутворення”, згідно з якою в разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат забороняється до погашення такої заборгованості підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України. За даними Держкомстату, у м. Києві існує заборгованість з виплати заробітної плати. При цьому реальні доходи населення в умовах фінансової кризи не збільшуються, що не дає підстав для підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Розпорядження від 29 квітня 2009 р. № 516, 518 і 520 оформлені як розпорядження Київської міської держадміністрації, що суперечить статті 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, згідно з якою актами місцевих державних адміністрацій є, зокрема, розпорядження голови місцевої держадміністрації, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

За його інформацією, уряд також звернувся до Президента України з пропозицією щодо скасування розпоряджень голови Київської міської держадміністрації від 29 квітня 2009 р. № 516, 518 і 520.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня голова КМДА, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що Кабінет міністрів України незаконно зупинив дію розпоряджень столичної міської державної адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Він стверджує, що тарифи у Києві встановлено у суворій відповідності до законодавства, “затверджені кабмінівськими структурами (зокрема, цінової інспекцією), і їх не може скасувати жоден чиновник України, яку б посаду він не обіймав”.