Ющенко запросив Обаму в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМУ відвідати України у зручний для нього час. Про це він сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, який перебуває в Києві з візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив важливість розвитку україно-американських відносин, які він вважає стратегічними. Президент підкреслив, що для України є надзвичайно важливим розвивати контакти з новою адміністрацією США.

В.ЮЩЕНКО констатував, що відносини між Україною та США розвиваються активно і мають усталену спадковість.