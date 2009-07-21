Ющенко запросив Обаму в Україну
15:53, 21 липня 2009Політика
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У зручний для нього час
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Президента Сполучених Штатів Америки Барака ОБАМУ відвідати України у зручний для нього час. Про це він сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, який перебуває в Києві з візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив важливість розвитку україно-американських відносин, які він вважає стратегічними. Президент підкреслив, що для України є надзвичайно важливим розвивати контакти з новою адміністрацією США.
В.ЮЩЕНКО констатував, що відносини між Україною та США розвиваються активно і мають усталену спадковість.
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