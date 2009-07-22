Янукович розказав про плани регіоналів на позачергову сесію ВР

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що у п’ятницю, 24 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада повинна розглянути першим питанням законопроект щодо внесення змін до державного бюджету стосовно підняття прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він заявив сьогодні у Мукачевому в рамках своєї робочої поїздки на Закарпаття.

«Головна мета – нам треба рухатися вперед щодо вирішення питань боротьби з кризою», - сказав він, уточнивши, що найголовніше завдання - соціальний захист населення.

В.ЯНУКОВИЧ також вкотре наголосив, що сьогодні вкрай необхідно підняти зарплати і пенсії найбіднішим українцям та виконувати це рішення.

Він також зазначив, що впродовж останнього часу Партія регіонів провела з цього питання велику роботу.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, представники правлячої коаліції, які проголосували за цей законопроект у першому читанні, а також підтримали його направлення на доопрацювання для другого читання, попросили час для його удосконалення.

«Цей час уже пройшов. Ми вважаємо, що вже підійшли упритул до прийняття остаточного рішення», - висловив переконання В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це першочергове питання, яке повинно стояти на порядку денному роботи парламенту в п’ятницю.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів готова розглянути і підтримати заплановані коаліцією на цю позачергову сесію інші законопроекти, якщо вони мають «здоровий глузд, необхідні державі та спрямовані на боротьбу з кризою».