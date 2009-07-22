Тимошенко вважає свою зустріч з Байденом корисною для України та США

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вчора під час своєї зустрічі з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ обговорювала можливості підвищення ефективності співпраці України і США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Перш за все, ми обговорили ефективність співпраці з Міжнародним валютним фондом. У цей дуже складний кризовий час МВФ разом з Україною створив антикризову програму і забезпечив систему фінансового балансу України. Саме тому ми обговорювали як далі продовжуватиметься ця співпраця і як зробити так, аби вона дійсно сприяла реформуванню всіх сфер життя в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що під час зустрічі з Дж.БАЙДЕНОМ обговорювалися питання функціонування газового ринку і модернізації газотранспортної системи, а також підвищення інвестиційної привабливості й залучення американських інвестицій в енергозберігаючу сферу України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час зустрічі, зокрема, обговорювалося створення системи страхування інвестиційних ризиків. «Ми також обговорили питання ОПІК (Державна корпорація із захисту закордонних інвестицій США), яке пов`язане зі створенням системи страхування ризиків малих і середніх підприємців, які готові інвестувати до України», - уточнила вона.

«Ми обговорили велику кількість питань, але всі вони були спрямовані на підвищення ефективності співпраці між Україною і США. Вважаю, що візит і наші переговори були дуже ефективними й корисними для обох держав», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.