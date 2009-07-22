Пукач назвав замовників убивства Гонгадзе (доповнена)

Колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій ПУКАЧ назвав замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, але поки слідчі дії щодо них не проводяться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь ГРИЦАК.

Він нагадав, що співробітники СБУ вчора затримали О.ПУКАЧА і передали його Генеральній прокуратурі. Співробітники СБУ входять до слідчо-оперативної групи й надають необхідну допомогу слідству. Вже цієї ночі генерала почали допитувати.

За словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ визнав свою безпосередню участь у вбивстві Г.Гонгадзе і назвав замовників вбивства. Разом із тим В.ГРИЦАК відмовився називати будь-які прізвища, посилавшись на таємницю слідства.

За його словами, О.ПУКАЧ підтвердив причетність посадових осіб, яких “ми й раніше підозрювали та багато інших цікавих фактів”.

Відповідаючи на запитання, чи є серед названих О.ПУКАЧЕМ замовників злочину люди, які досі обіймають державні посади, В.ГРИЦАК зауважив, що не може розголошувати цю інформацію.

На уточнююче запитання, чи живі замовники вбивства журналіста, В.ГРИЦАК відповів ствердно. «Я би так не сказав (що нема серед живих – УНІАН), скоріше за все, є», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є серед цих прізвищ прізвище колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ, В.ГРИЦАК зауважив, що це таємниця слідства.

На запитання, чи підтверджують свідчення О.ПУКАЧА правдивість записів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ екс-майором Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, В.ГРИЦАК зауважив, що про це ще зарано говорити, оскільки відбувся лише один допит.

«ПУКАЧ дає свідчення, і всі факти перевіряються», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи будуть заарештовані названі О.ПУКАЧЕМ замовники вбивства і чи вживаються якісь заходи для того, щоб вони не могли зараз залишити територію України, В.ГРИЦАК зауважив, що це питання вирішуватимуть слідчі Генеральної прокуратури. За його даними, поки що таких заходів не вживали.

Також В.ГРИЦАК повідомив, що перший допит О.ПУКАЧА дає підстави говорити, що вбивство Г.Гонгадзе не було випадковим.

Водночас мотивів вбивства Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ не назвав.

Відповідаючи на запитання, скільки триватиме слідство й коли всі дізнаються прізвища замовників, В.ГРИЦАК сказав: “Все буде залежати від того, як буде говорити наш вчорашній затриманий, сьогодні він дає свідчення”.

В.ГРИЦАК повідомив, що було проведено медичне обстеження, яке підтвердило задовільний фізичний стан О.ПУКАЧА, але він перебуває в пригніченому стані. Також В.ГРИЦАК зазначив, що О.ПУКАЧ не змінював зовнішність за допомогою пластичних операцій.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачуваний в організації вбивства журналіста Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий вчора ввечері в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній керівник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.ПУКАЧ – перебував у розшуку.

Замовники вбивства журналіста досі не встановлені.

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