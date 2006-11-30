Турчинов завтра розбереться з порушниками партійної дисципліни

Один з лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що для нього стало несподіванкою голосування частини депутатів його фракції за постанову, якою рекомендовано уряду направити до парламенту подання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Це для мене дійсно стало несподіванкою, оскільки ми не очікували, що 14 чоловік, якщо реально говорити, бо інших чотирьох ми виключили із фракції, порушать партійну дисципліну», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, завтра на засіданні фракції буде розглянуто питання щодо порушення партійної дисципліни.

О.ТУРЧИНОВ наголосив на тому, що фракція БЮТ хоч і має багато критичних зауважень до Ю.ЛУЦЕНКА, але зранку вирішила не підтримувати пропозицію про відставку.

За словами депутата, голосувати за відставку міг лише Олександр ШЕПЕЛЕВ, який останні два місяці перебуває у центрі скандалу, ініціатором якого був міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, за постанову ВР, якою передбачено звернутися до уряду щодо звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, проголосувало 232 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

За дане рішення не голосували майже у повному складі (один «за») фракція СПУ та фракція «Наша Україна» («за» лише два народних депутати).

Водночас за постанову проголосувало 18 членів фракції БЮТ. У повному складі голосували фракція КПУ та фракція Партії регіонів.