Ракетно-ядерний флот Росії буде створений через 40 років

Командування Військово-морського флоту Росії закінчить створення збалансованого ракетно-ядерного флоту країни до 2050 року, передає РІА “Новости”. Про це заявив головнокомандувач ВМФ РФ Володимир Висоцький.

За словами головкому, в концепції розвитку російського флоту враховується, що він "повинен відповідати національним інтересам і економічним можливостям держави".

"Повинен бути гармонійний розвиток. Ми будуватимемо не тільки кораблі, а створюватимемо бойові системи. Я це називаю будівництво флоту з відкритою архітектурою, в якій присутні бойові системи, комплекси, кораблі, літаки, протиракетна оборона, космос, підводне середовище", - пояснив головком. "Сьогодні ми будуємо флот не до 20-го і навіть не до 30-го років, ми будуємо флот як мінімум до 2050 року. Помилитися тут неможливо, це просто неприпустимо, інакше нащадки нам не пробачать", - підсумував Висоцький.