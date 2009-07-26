Ні Ющенко, ні Тимошенко не казали, що ЧФ має піти з Севастополя

Головне командування Військово-морського флоту Росії вважає за доцільне базування основних сил Чорноморського флоту РФ у Севастополі після 2017 року.

Про це заявив журналістам головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Володимир ВИСОЦЬКИЙ.

"Ми вважаємо за доцільне і виправданим базування частини основних сил Чорноморського флоту в Севастополі після 2017 року", - сказав він.

При цьому В.ВИСОЦЬКИЙ підкреслив, що ніхто з офіційних осіб в Україні - ані Президент, ані прем`єр-міністр - не говорить про те, що Чорноморський флот РФ повинен піти із Севастополя. "Це говорять десь, хтось унизу. Але це політика непродуктивна", - сказав В.ВИСОЦЬКИЙ.

Він додав, що за будь-якого розвитку ситуації з Росією з приводу ВМФ РФ з позиції сили ніхто говорити не буде, та й не говорив. "Я сподіваюся, що керівники наших держав знайдуть рішення цього питання на користь як Росії, так і України", - сказав він.

В.ВИСОЦЬКИЙ в інтерв`ю РІА «Новости» також заявив, що будівництво Новоросійської військово-морської бази є виправданою стратегією розвитку Чорноморського флоту РФ. "Всі пункти базування на прибережній території Північного Кавказу будуть використані Чорноморським флотом", - сказав він.