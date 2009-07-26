Тимошенко висловила співчуття Сівковичу

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття народному депутату Володимиру СІВКОВИЧУ у зв’язку із трагічною загибеллю сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у телеграмі-співчутті зазначається: «Для кожної людини немає більшої трагедії у житті, ніж смерть рідних і близьких. Для батьків втрата дитини найстрашніше горе у житті. Шкода, що через трагічну випадковість із життя пішла молода, сильна і красива людина. Щиро співчуваю Володимиру СІВКОВИЧУ і його родині у зв’язку з передчасною втратою сина».