Балога: Катерина Ющенко грає за «чикагського хлопчика» з Чернівців

Екс-голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключає, що на президентських виборах у парі ЮЩЕНКО-ЯЦЕНЮК хтось один буде технічним кандидатом іншого.

Таку думку В.БАЛОГА висловив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 122 від 27 липня 2009 року).

«Якщо говорити про ЯЦЕНЮКА, то, вочевидь, що оприлюднена біля підніжжя Говерли рішучість чинного Президента перемогти на виборах зменшує його шанси. Не факт, що це зменшення буде прямо пропорційним підвищенню рейтингів ЮЩЕНКА, проте у Арсенія Петровича з`явився ще один головний біль. Абсолютно зрозуміло, що їх похід за президентською булавою призведе до того, що жоден з них не потрапить до другого туру. Ймовірно, вони обидва це розуміють. Тому їм потрібно визначатися у характері своєї участі у виборах, якщо вони цінують демократію в країні», - сказав В.БАЛОГА.

Водночас він вважає передчасним обговорювати шанси Арсенія ЯЦЕНЮКА на перемогу в президентських виборах. «До активної стадії виборчої гонки оцінювати шанси будь-кого із заявлених і потенційних претендентів - справа вельми і вельми невдячна», - додав він.

«Взагалі-то кандидатуру ЯЦЕНЮКА доцільно обговорювати не лише у зв`язку з «чинником ЮЩЕНКА», а ще і з «чинником Катерини Михайлівни». Ця жінка унікальна у своєму роді. У неї не можна відняти її сильних якостей: волі, уміння вникнути, всеїдності. Через ці якості вона брала активну участь майже в кожному рішенні ЮЩЕНКА. От і тепер у неї є два кандидати в Президенти: чоловік і ЯЦЕНЮК. Зараз вона та її партнери грають активну роль в президентській кампанії «чикагського хлопчика» з Чернівців. Саме тому сьогодні ніхто не може упевнено стверджувати, що ЮЩЕНКО не буде «технічним кандидатом» у ЯЦЕНЮКА або навпаки. Вважаю, що і вплив ззовні на них, їх мотивацію і лінію поведінки буде вельми відчутним», - припустив екс-глава Секретаріату Президента.

В.БАЛОГА також відмовився назвати авторів проекту А.ЯЦЕНЮКА. «Та неважливо, хто його вигадав! Він зараз у вищій політичній лізі - отже, на нього попит у населення», - відзначив він.

За словами екс-глави секретаріату, Катерина ЮЩЕНКО почала «симпатизувати» А.ЯЦЕНЮКУ ще тоді, коли той обіймав посаду міністра економіки. «Вона вважає, що ЯЦЕНЮК - людина, на яку можна покластися», - додав В.БАЛОГА.