Патріарх Кирил не має наміру зустрічатися з представниками УПЦ КП

Патріарх Кирил має намір обговорити з Ющенком роль церкви у житті народу

Київ. 27 липня. УНІАН. Патріарх КИРИЛ має намір обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ роль церкви у житті народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Патріарх повідомив журналістів після закінчення молебню на Володимирській гірці.

Відповідаючи на запитання журналістів, про що він має намір говорити з Президентом, КИРИЛ сказав, що «ми говоритимемо про релігійний чинник у житті народу, про православ`я, про наші християнські обов’язки і зобов’язання».

Патріарх додав, що також має намір обговорити з Президентом України, «що можна і потрібно зробити для того, щоб був мир в Україні і мир навколо України».

Відповідаючи на запитання, чи має він намір зустрітися з представниками Української православної церкви Київського патріархату, КИРИЛ відповів, що «не має наміру зустрічатися ні з ким, окрім тих людей, яких визначено за програмою візиту». Проте додав, що «одержав відповідні запити, і ми думатимемо, як відповісти на ці запити».