Хто з БЮТівців вдруге голосував за відставку Луценка (список)
Погрози Турчинова подіяли лише частково
Голосування фракції БЮТза кабміновський проект ухвали про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка стало значно меншим сюрпризом, ніж голосування по документу, яким прем`єру Віктору Януковичу пропонувалося внести кандидатуру Луценка на звільнення.
Все ж удруге фракція БЮТ не забезпечила антикризовій коаліції результативного голосування. Після обіцянок Олександра Турчинова наступного дня обов`язково розібратися з відступниками і череди заяв з вимогами виключити їх з БЮТ, лише 11 “тимошенківців” висловилися на користь відставки Луценка.
Олександр і Сергій Буряки, Таріел Васадзе, Інга Вершиніна, Михайло Гладій, Олександр Єдін, Василь Хмельницький, Максим Луцький, Євген Сігал і Олександр Шепельов не злякалися ані Турчинова, ані майбутнього виключення з БЮТ.
На Сергія Поліщука, Ігоря Рибакова, Юрія Триндюка, Андрія Веревського, Павла Костенка, Павла Лєбєдєва, Володимира Олійника і Валерія Шаманова «вмовляння» Турчинова таки подіяли. Їх голосів антикризовій коаліції не вистачило.
Цікаво, що ряди тих, хто висловився «за» під час остаточного голосування БЮТовцев поповнилися новою особою – Дмитром Крючковим.