Патріарх Кирил: голод 1932-1933 років був спільною бідою

Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ вважає, що голод 1932-1933 років було викликано «абсолютно конкретними політичними причинами» і посилено природними катаклізмами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після спільної з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ церемонії покладання квітів до пам`ятника жертвам Голодомору 1932-1933 р. в Україні.

За словами Патріарха, він хотів би дати пояснення всім тим, хто сумнівається в правомірності його присутності біля пам`ятника жертвам Голодомору.

Він зазначив, що цей голод має до нього особисто безпосереднє відношення, оскільки його дід був священиком, 30 років провів у в`язницях і таборах, і був арештований саме в той час, а його сім`я не загинула голодною смертю лише завдяки непохитній вірі його діда в Господа Бога.

«Цей голод, страшний голод, породжений абсолютно конкретними політичними причинами і посилений ще й природними катаклізмами, призвів до того, що величезна кількість людей загинула», - сказав Патріарх КИРИЛ, додавши, що люди загинули в Україні, в Поволжі, на Уралі, в Сибіру, в Казахстані.

За словами Патріарха, це спільна біда всього народу, який на той час жив в одній країні.

«Тому немає нічого дивного, що ми молимося за безвинні жертви, ми згадуємо тих, хто загинув, і одночасно молимося про те, щоб ніколи нічого подібного більше не сталося», - сказав Патріарх КИРИЛ.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО нагадав, що завжди відзначав, що Голодомор - це не вина Росії чи російського народу.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому надзвичайно приємно, що Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ прийшов до пам`ятника і вшанував пам`ять жертв Голодомору.