Новим міністром внутрішніх справ буде Цушко?

Депутат від фракції СПУ Василь ВОЛГА стверджує, що сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до парламенту підписане ним подання на звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та призначення замість нього голову депутатської фракції СПУ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ВОЛГА повідомив журналістам в кулуарах парламенту сьогодні.

Він зазначив, що посада міністра внутрішніх справ - це квота СПУ. «І це буде гарантією того, що ні одна із політичних сил ні помаранчева, ні біло-голуба не будуть використовувати міністерство (МВС) в своїх політичних цілях», - сказав В.ВОЛГА.

У свою чергу народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що сьогодні парламент має розглянути три кадрові питання – це звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ, а також призначення на посаду міністра з питань сім’ї, молоді та спорту Віктора КОРЖА.