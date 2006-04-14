Безсмертний розкаже, що він про все це думає. Брифінг у прес-залі “Нашої України”
15:49, 14 квітня 2006Політика
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Сьогодні о 17.00 у прес-залі “Нашої України” (вул. Спаська, 37) відбудеться брифінг голови ради партії “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО за результатами проведення засідання президії ради “Нашої України”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Нашої України», на президії розглядалося одне питання – підписання вчорашнього Протоколу про намір утворення Коаліції. Акредитація за телефоном: 206-60-77.
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