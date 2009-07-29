Визначено три вагові категорії для жіночого боксу

Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA) затвердила три вагові категорії, в яких жінки можуть вперше виступити на Олімпіаді в 2012 році, повідомляє РІА "Новости".

AIBA запропонував, щоб жіночий бокс на Іграх в Лондоні був представлений категоріями до 51, 60 і 75 кг. Програмовий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розгляне цю пропозицію на своєму серпневому засіданні в Берліні, а остаточне рішення винесе Виконком МОК у жовтні цього року.

Попередня спроба включити жіночий бокс до програми пекінської Олімпіади, здійснена в 2005 році, закінчилася невдачею. Тоді МОК вирішив, що жіночий бокс ще не набув достатнього поширення в світі.

Якщо вердикт МОК цього разу виявиться позитивним, то першим кваліфікаційним відбором у жінок-боксерів на Олімпійські ігри-2012 стане чемпіонат світу, який пройде в Барбадосі в жовтні 2010 року.