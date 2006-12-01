Дріжчаний отримав пропозицію, від якої було важко відмовитись

Голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ, якого Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував парламенту звільнити з цієї посади, на посаді заступника секретаря РНБО займеться реформуванням правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві глава секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

«Він опікуватиметься питаннями реформи правоохоронної системи, яка за 15 років Незалежності ніколи серйозно не починалась», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, Президент має надію, що І.ДРІЖЧАНИЙ зі своїм досвідом роботи у Генеральній прокуратурі та СБУ зможе розпочати цю роботу. При цьому В.БАЛОГА наголосив, що поки немає цілісного погляду на реформування правоохоронних органів, створенням якого і має зайнятися І.ДРІЖЧАНИЙ.

В.БАЛОГА також повідомив, що обов’язки голови СБУ виконуватиме перший заступник голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, що забезпечить наступність у роботі Служби.

У свою чергу І.ДРІЖЧАНИЙ, коментуючи свій перехід до Ради національної безпеки та оборони, зазначив, що отримав пропозицію, від якої було важко відмовитись. «Я до того всього є військовослужбовець, і наказ Верховного головнокомандувача – це наказ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Президент своїм указом призначив І.ДРІЖЧАНОГО заступником секретаря РНБО України. Того ж дня на сайті Верховної Ради з’явилася інформація про внесення В.ЮЩЕНКОМ до парламенту подання на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з посади голови СБУ. Проект відповідної постанови зареєстрований у парламенті 29 листопада.