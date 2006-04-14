Черновецький отримав повноваження керувати Києвом
16:23, 14 квітня 2006Політика
644
Посвідчення міського голови вручила голова КМТВК
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні новообраної Київської міської ради отримав посвідчення Київського міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, посвідчення вручила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК, зачитавши відповідну постанову КМТВК про визнання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переможцем на виборах Київського міського голови 26 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter