Черновецький отримав повноваження керувати Києвом

16:23, 14 квітня 2006
Політика
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Посвідчення міського голови вручила голова КМТВК

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні новообраної Київської міської ради отримав посвідчення Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, посвідчення вручила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК, зачитавши відповідну постанову КМТВК про визнання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переможцем на виборах Київського міського голови 26 березня.

 

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