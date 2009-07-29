Ющенко привітав Бакієва з перемогою на виборах Президента Киргизії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Киргизької Республіки Курманбека БАКІЄВА з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

“Прийміть мої сердечні привітання з нагоди Вашої впевненої перемоги на виборах Президента Киргизької Республіки”, - говориться у вітанні..

Як підкреслив глава Української держави, “ця переконлива перемога свідчить про високу довіру і підтримку киргизьких виборців обраного Вами політичного та соціально-економічного курсів”.

Користуючись нагодою, В.ЮЩЕНКО побажав К.БАКІЄВУ міцного здоров`я, невичерпної енергії та подальших успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому народові Киргизької Республіки – миру і процвітання.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня ЦВК Киргизії офіційно оголосила К.БАКІЄВА переможцем на президентських виборах. Він набрав у результаті 76,43% голосів.