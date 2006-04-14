Усі заступники мера Чернігова звільнилися

Усі заступники Чернігівського міського голови та керівники окремих управлінь, які працювали з попереднім міським головою Олександром СОКОЛОВИМ, написали заяви про звільнення за власним бажанням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської міськради.

Звільнилися начальники фінансового управління та управління торгівлі, послуг і розвитку підприємництва міської ради, керівник юридичного відділу.

Як пояснюють у прес-службі Чернігівської міської ради, заступники і керівники не погодилися працювати з новою командою, формуванням якої займається новий міський голова Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

Водночас, за словами нового мера, він не збирається роботи кадрову революцію у міськраді. "Ми підемо еволюційним шляхом, залишивши відшліфований механізм кадрової роботи", - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Нові заступники голови, секретар ради будуть призначені під час сесії міської ради, яка запланована на 18 квітня. Тоді ж планується затвердити склад виконавчого комітету і навіть провести перше його засідання.