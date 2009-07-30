Радник Посольства України в Москві має залишити Росію протягом 10 днів

Радник Посольства України в Москві має залишити територію Російської Федерації протягом 10 днів.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві закордонних справ України.

Водночас, співбесідник агентства відмовився назвати прізвище радника, оскільки «це може зашкодити його подальшій кар`єрі».

За його словами, питання щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ остаточно не вирішено.

Співбесідник агентства, відзначив, що згідно із заявами МЗС України і МЗС Росії, рішення про дострокове припинення роботи консулів двох країн призупинено, і якщо Україна відмовиться від висилання консула в Одесі, то відповідно буде знято питання щодо висилання українського консула з Санкт-Петербурга.

Джерело звернуло увагу, що Н.ПРОКОПОВИЧ працює в Санкт-Петербурзі менше року, і за цей час жодного разу не потрапляла у скандальні історії, до неї жодного разу не було претензій з боку російської влади.

Окрім цього, співбесідник агентства наголосив, що російська сторона, на відміну від України, не аргументувала причини висилання українських дипломатів, окрім як «принципу взаємності».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 липня, Департамент преси та інформації МЗС РФ розповсюдив повідомлення, в якому йдеться, що Посла України в Москві Костянтина ГРИЩЕНКА було запрошено до МЗС Росії, де відбулася його бесіда із статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСИНИМ.

«Послу України було повідомлено, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників Посольства України в Москві. При цьому рішення російської сторони щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде призупинено», - повідомляв МЗС.

Сьогодні, 30 липня, виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України вже одержав від Росії офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилання російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.

Раніше УНІАН з посиланням на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 від 24 липня) повідомляв, що Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, що опікувався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писала газета.

Сам В.ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, писала газета.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі О.ГРАЧОВА.