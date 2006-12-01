НСНУ(к): Катеринчук готує з’їзд праволіберальної партії на лютий

Народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що наприкінці лютого наступного року відбудеться перший з’їзд нової партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив під час зустрічі з житомирянами в обласному будинку профспілок.

Він зазначив, "поки в НСНУ визначатимуть, хто у них буде новим лідером - чи Петро ПОРОШЕНКО, чи вони когось запросять - Оксану БІЛОЗІР чи інших, ми вже на лютий наступного року можемо вийти на загальнонаціональні збори і на перший з’їзд нової партії, де будуть окреслені всі питання і буде остаточно визначені ідеологія, статут, програма, принципи та усе, що необхідне для того, щоб політична сила мала своє політичне обличчя".

Він також повідомив, що на 14 грудня заплановано проведення засідання оргкомітету за участю представників областей України для обговорення питання назви майбутньої партії, її принципів, статуту. "Цей оргкомітет вже почав підготовку до першого установчого з’їзду”, - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

М.КАТЕРИНЧУК також докладно зупинився на ідеологічних засадах майбутньої партії.

"Ідеологією нової партії має бути праволіберальна ідеологія", - сказав він, додавши, що національно свідомі люди і ті, хто розуміється на лібералізмі, можуть бути тим інструментом, який "дасть змогу демократії перемогти".

При цьому М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що не планується утворення "виключно вузькоідеологічної партії". "Ми змогли знайти нову якість політики, нових лідерів, нові підходи, нові обличчя, нові ідеї", - сказав М.КАТЕРИНЧУК. Він також повідомив, що у новій партії намагатиметься уникати повторення помилок НСНУ - не будуватиме партію "згори".