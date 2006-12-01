Запорізький мер порозумівся з Партією регіонів

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ і депутати Запорізької міськради після багатомісячного протистояння сьогодні підписали угоду, якою визначили структуру виконкому міськради, склад заступників міської голови і виконкому Запорізької міськради.

Як повідомив УНІАН Андрій ІВАНОВ - керівник фракції Партії регіонів, яка має в Запорізькій міськраді 43 мандати з 89, "сьогодні під час переговорів керівників фракцій і мера ми визначили персональний склад заступників мера, структуру і склад виконкому міськради".

За словами А.ІВАНОВА, на засіданні погоджувальної комісії ухвалено рішення про звільнення з посад заступників міського голови Валерія ЧЕРКАСКИ (який курирував питання, пов`язані з розподілом земельних ресурсів і інвестпроекти - УНІАН), а також Владислава ГАЛЬЦОВА (який курирував блок економічних питань, приватизацію і питання, пов`язані з роботою концерну "Міські тепломережі", який забезпечує в Запоріжжі подачу тепла і гарячої води - УНІАН).

"Досягнуто угоди про те, що питаннями інвестблоку і земельними питаннями як заступник мера займатиметься Сергій ГЛАДЧЕНКО (представник ВАТ "Мотор Січ" - депутат міськради від ПР - УНІАН), а питання, які раніше контролювалися В.ГАЛЬЦОВИМ дві людини: екс-завідувач приймальні Президента Віктора ЮЩЕНКА в Запорізькій області Валентин ГРИЦЕНКО (питання приватизації) і начальник головного управління економіки Запорізької міськради Наталія НОВАК (економічний блок)", - розповів А.ІВАНОВ, відзначивши, що всі решта заступників міського голови продовжать свою роботу в Запорізькій мерії. Щоправда, троє з них - Олександр КУЗЬМІН, Сергій ГЛАДЧЕНКО і Валерій КРАЙНІЙ, які на сьогодні є депутатами Запорізької міськради, будуть заступниками лише склавши депутатські повноваження.

Склад виконавчого комітету Запорізької міськради визначено в кількості 26 членів.

Інформацію про досягнення домовленостей з кадрового питання підтвердив і мер Запоріжжя Є.КАРТАШОВ. "Ми досягли угоди в питаннях структури управління і розподілу посад заступників міського голови і членів виконкому", - заявив Є.КАРТАШОВ.

Учасники погоджувальної комісії - керівники фракцій в Запорізькій міськраді також повідомили, що погоджуються з рішенням Є.КАРТАШОВА про проведення 6-ї сесії Запорізької міськради 6 грудня.

Довідка УНІАН. Упродовж останніх 8 місяців у Запоріжжі між мером Запоріжжя і депутатським корпусом відбувалося протистояння, викликане розбіжностями стосовно кадрових питань: більшість депутатів наполягали на усуненні з посад заступників міського голови В.ЧЕРКАСКИ і В.ГАЛЬЦОВА з чим мер до останнього часу категорично не погоджувався.

Результатами багатомісячного конфлікту стали ряд судових позовів, зрив сесій, постанова суду, що забороняє секретареві Запорізької міськради скликати і проводити сесії, ухвалення депутатами у відсутність мера рішення про розпуск виконкому Запорізької міськради і звільнення з посад усіх заступників міського голови, а також виключення Є.КАРТАШОВА зі складу Партії регіонів, представники якої мають у Запорізькій міськраді абсолютну більшість і призначення секретарем міськради і мером різних дат проведення сесій міськради.