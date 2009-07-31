Ющенко: кредити МВФ принесуть більше шкоди, ніж користі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у разі відсутності реформ кредити Міжнародного валютного фонду принесуть більше шкоди, аніж користі.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента з приводу отримання Україною третього траншу кредиту МВФ.

В заяві зазначається, що програма з МВФ передбачає здійснення низки економічних реформ, мета яких - виправлення економічної політики та посилення здатності України протистояти кризі. “Але вже сьогодні очевидно, що ці кошти будуть використані не для підтримки економіки до моменту отримання ефекту від вжитих заходів, а для подальшого фінансування статус-кво та всілякого уникнення непопулярних рішень”, - сказано в ній.

Зокрема, зазначається, що до цього часу урядом не виконано зобов`язання меморандуму щодо підвищення тарифів на природний газ для окремих категорій споживачів, не запроваджено графік щоквартального коригування цін на природний газ з метою зменшення дефіциту коштів НАК «Нафтогаз України». “Більше того, НКРЕ встигла спростувати факт прийняття рішення про підвищення цін на газ, яке надавало МВФ як підтвердження виконання цього заходу”, - сказано в заяві.

В Секретаріаті Президента України зазначають, що затверджений 22 липня фінансовий план НАК “взагалі не свідчить про готовність запровадження структурних заходів, спрямованих на оздоровлення фінансової ситуації, підвищення прозорості та ефективності корпоративного управління компанією”, а заплановані на поповнення статутного капіталу Компанії 18,6 млрд. гривень “будуть значною мірою «проїдені» ще цього року”.

В заяві зазначається, що коригування тарифів для домогосподарств – великих споживачів електроенергії (від 600 кВт) сьогодні взагалі не планується здійснювати, хоча це передбачено меморандумом. Автори заяви наголошують, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла, що бюджет на наступний рік формуватиметься, виходячи з принципів заветованого Бюджетного кодексу, але саме відмова від зміни принципів формування бюджету також була умовою меморандуму з МВФ.

В заяві стверджується, що “фактично єдиний попередній захід, що виконано, – це прийняття закону щодо особливостей проведення заходів фінансового оздоровлення банків, на прийнятті якого наполягав Президент України”.

В Секретаріаті Президента України зазначають, що такий підхід уряду до виконання зобов’язань, передбачених меморандумом з МВФ, може призвести “до невтішних наслідків”. В заяві зазначається, що наступний перегляд програми з МВФ “буде надзвичайно важким з огляду на бажання уряду реформувати економічну політику до президентських виборів в Україні”. “Це означає, що у вересні, коли, з огляду та динаміку надходжень до бюджетів всіх рівнів, Україні надзвичайно буде потрібна підтримка, вона може позбутися шансів на неї”, - сказано в документі.

В заяві також йдеться, що “затягування з необхідними заходами погіршує наслідки у майбутньому, адже відбувається виснаження всіх ресурсів на підтримку нежиттєздатної, популістської моделі державних фінансів”. В документі зазначаться, що у низці латиноамериканських країн у 90-х роках залучалися невиправдано значні обсяги зовнішніх запозичень для фінансування неефективної економічної політики.

“Президент України проти того, щоб Україна поповнила цей перелік криз”, - наголосили в Секретаріаті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийняла рішення щодо виділення Україні третього траншу кредиту stand-by у розмірі 3,3 млрд. дол. США.