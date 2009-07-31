Ющенко женив сина (фоторепортаж)
11:11, 31 липня 2009Політика
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Реєстрація шлюбу У РАГСі Печерського району
У РАГСі Печерського району Києва відбулася реєстрація шлюбу старшого сина Президента України Андрія ЮЩЕНКА та Єлізавети ЄФРОСИНІНОЇ.
Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, церемонія реєстрації шлюбу відбулася у присутності вузького кола близьких родичів наречених.
Як нещодавно повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко в інтерв`ю Катерині Осадчій, розкішніше і масовіше весілля, можливо, відбудеться наступного року, після президентських виборів.
Дружина сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної, з Андрієм Ющенком вони знайомі вже кілька років.
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