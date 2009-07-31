Яценюк вважає Путіна рятівником Росії

Лідер Фронту змін Арсеній Яценюк в інтерв`ю виданню Корреспондент відповів на питання, чи готовий він стати українським Путіним.

"У нього (Володимира Путіна - Ред.) була нелегка історія після єльцинської Росії. Йому дісталося у спадок: чиста клановість і олігархія; загублене управління країною; відсутність місця Росії у зовнішній системі координат. І ще Чечня, внутрішні конфлікти, військові дії, сепаратизм, злочинність, безлад", - заявив виданню Яценюк.

За його словами, він зіткнувся із викликами, які мало чим відрізняються від викликів нинішньої України.

"Різниця лише у тому, що в нас нафти і газу немає. І слава Богу. Тому, що це розбещує. Що він зробив? Він врятував країну. Реально він врятував країну. Хоч не всі методи я вітаю", - зазначив Яценюк.

На питання про те, чи готовий він стати українським Путіним, Яценюк відповів негативно. "Ні. Не треба. Лише Яценюком. Я не готовий бути ні Обамою, ні Путіним, ніким. Я можу бути лише Яценюком", - заявив він Корреспонденту.

Яценюк підкреслив, що Україні потрібен сильний лідер, а не сильна рука. "Якщо для Росії це може бути прийнятним, то Україна з`їсть будь-яку сильну руку. Причому відбуватиметься це наступним чином. Всі до виборів будуть кричати - треба сильну руку, подивіться який хороший лідер. Як тільки його обрали, на другий день всі будуть з ним боротися", - додав політик.

На запитання про те, хто буде з Яценюком поруч, якщо він стане президентом, він відповів, що у Мінекономіки приходив сам, в МЗС сам, у Мінекономіки Криму сам, в Нацбанк сам, і так далі.

"Головне завдання будь-якого лідера - навчити та змусити людей працювати. Ти не можеш привести із собою всю команду тому, що тоді у тебе виходять Лозінські, "любі друзі" і всі інші. Це класика системи управління: ніколи своїх не приводь із собою - вони тебе з`їдять. Відразу утворюється клан", - заявив Яценюк.