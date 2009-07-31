Тимошенко переводить зарплати міністрів у Родовід Банк

Кабінет міністрів України з 3 серпня переводить рахунки, на які перераховуються зарплати чиновникам, у “Родовід Банк”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на зустрічі з вкладниками “Родовід Банку”.

«Ми зробимо ще одну важливу річ для того, щоб продемонструвати, що цей банк надійний і в ньому можна зберігати гроші. Ми переведемо рахунки Кабінету міністрів з виплати заробітної плати всім чиновникам Кабінету міністрів також в “Родовід Банк”. Це ми зробимо з понеділка (3 серпня - УНІАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, наступну зарплату чиновники Кабміну будуть отримувати в “Родовід Банку”.