Тимошенко: уряд не має наміру націоналізувати Укрпромбанк

Уряд не має наміру проводити рекапіталізацію за участю держави «Укрпромбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на зустрічі з вкладниками «Родовід-банку».

«Для того, щоб «Укрпромбанк» привести в порядок, сьогодні необхідно близько 9 млрд. грн. На сьогоднішній день державі, уряду увійти в цей банк неможливо, оскільки таких обсягів грошей у нас немає», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що питання вкладів фізичних осіб у «Укрпромбанку», як і в банку «Надра», буде вирішено в найближчий тиждень.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявляв про можливість переведення вкладів фізичних осіб із «Укрпромбанку» в один із державних банків.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

За даними на 1 квітня активи банку становили 9,830 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,986 млрд. грн., зобов`язання – 12,346 млрд. грн. Статутний капітал банку становить 1,56 млн. грн.

За даними банку, його учасниками є: ТОВ «АВС», пряма участь – 34%, ТОВ «КБ Нафтовий», пряма участь – 32%, ТОВ «Укрпромсервіс», пряма участь – 34%. Чистий прибуток ТОВ «Укрпромбанк» у 2008 році скоротився в 5 разів порівняно з 2007 роком – до 17,912 млн. грн.

Перший квартал 2009 року «Укрпромбанк» закінчив зі збитком 4,441 млрд. грн. проти прибутку 25,804 млн. грн. у першому кварталі 2008 року.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» введено тимчасову адміністрацію Національного банку України.