Чупрун сам попросив Ющенка про звільнення

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим ЧУПРУН особисто звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням надати відпустку із подальшим звільненням у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Голова Донецької ОДА ЧУПРУН особисто звернувся з листом з проханням надати йому відпустку з подальшим звільненням у зв’язку з переходом на іншу роботу», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що до Секретаріату Президента вже надійшла відповідна пропозиція від прем’єр-міністра України Юрія ЄХАНУРОВА.

Про подальший перебіг подій І.ГЕРАЩЕНКО пообіцяла поінформувати журналістів згодом.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що голова Донецької облдержадміністрації В.ЧУПРУН подав заяву про відставку в зв`язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня прес-служба Донецької облдержадміністрації повідомила, що ОДА не коментуватиме чутки про відставку В.ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента України Віктора ЮЩЕНКА. У прес-службі уточнили, що в даний час В.ЧУПРУН продовжує працювати згідно з графіком роботи.

Сьогодні, 14 квітня, прем`єр заявив, що В.ЧУПРУН перейде на дипломатичну роботу.

В.ЧУПРУН має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. З січня 1995 року до липня 2004 року він перебував на посаді посла України у Туркменистані.