Янукович назвав ”достатнім” внесок Луценка у боротьбу зі злочинністю

Сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ представив керівному складу Міністерства внутрішніх справ нового керівника Василя ЦУШКА і окреслив коло першочергових завдань, які потребують вирішення міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку свого виступу глава уряду подякував присутньому на цьому представленні екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ за роботу, зазначивши, що той «вніс достатній вклад в боротьбу із злочинністю». Через деякий час у своїй промові прем’єр ще раз звернувся до Ю.ЛУЦЕНКА зі словами подяки: «Юрій Віталійович, я ще раз хотів би подякувати. Я кажу це відверто і щиро, незважаючи на те, що були деякі суперечки. Вони виникали не часто, але працювали ми злагоджено».

Говорячи про нового міністра, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що рішення про його призначення було прийнято з урахуванням його (В.ЦУШКА – УНІАН) досвіду в політиці. Характеризувати В.ЦУШКА, прем’єр сказав, що він знає його як «людину фахову і впевнений, що він критично проаналізує роботу Юрія Віталійовича», діючи на посаді міністра МВС, «зробить правильні висновки».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він вже знайшов спільну мову з новим міністром і сподівається, працюючи разом в одній команді, вирішувати всі нагальні проблеми, які існують в МВС.

Щодо першочергових завдань, які слід буде вирішувати В.ЦУШКУ, В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність наведення порядку в системній роботі відомства. Пояснюючи, прем’єр зауважив, що необхідно зосередити увагу на роботі з кадрами, підвищенні їх професійного рівня.

Також В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до керівництва МВС, зазначив, що на сьогодні залишається не на належному рівні робота міліції щодо реагування на звернення громадян. Слід звернути увагу і на формування облікової звітності, яка, на думку глави уряду, сьогодні неузгоджена з реальним станом злочинності, а до неї (до звітності - УНІАН) досить часто включаються незначні правопорушення.

Окрему увагу В.ЯНУКОВИЧ присвятив якості матеріалів досудового слідства, оскільки лише у 2005 році на додаткове розслідування, за його даними, судами було повернуто 3 тис. 276 справ.

Прем’єр також зазначив, що уряд особливо турбує сьогодні зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. В контексті цього він закликав присутніх приділити достатню увагу транспортній дисципліні, зі свого боку запевнивши, «що ми будемо завжди на боці захисту працівників ДАІ по наведенню порядку на дорогах».

У той же час В.ЯНУКОВИЧ закликав керівництво МВС посилити ефективність боротьби з корупцією, на яку «ми розгорнули наступ» і яка «роз’їдає державу».

Торкаючись теми кадрів МВС, зокрема керівного складу, прем’єр звернувся до нового міністра із закликом «не брати сокиру, це не той випадок, коли треба підходити виважено» з урахуванням того, що вже було зроблено.

В.ЯНУКОВИЧ також застеріг керівництво МВС від того, щоб правоохоронні органи надалі не займались політикою і політиканством. Водночас він зауважив, що провідну роль в розбудові громадянського суспільства міліція має відігравати, взаємодіючи з громадськими організаціями. Зважаючи на це, зазначив прем’єр, слід забезпечити оперативне реагування на звернення громадян, оскільки вони не повинні відчувати формальний підхід міліції у вирішенні своїх проблем.

Прем’єр запевнив, що уряд продовжить нарощувати матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ, приділяючи цьому питанню увагу як на державному рівні, так і на місцях. «Я вважаю, що подальше реформування (міліції – УНІАН) - це важке завдання, і нам з вами треба відпрацювати концепцію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши при цьому, що цю концепцію він вже обговорював з попереднім міністром Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Прем’єр також закликав співробітників МВС до взаємодії з прикордонною службою для запобігання, насамперед, незаконній міграції. Наостанок прем’єр сказав, що «разом з урядом ви повинні брати участь у реформуванні міліції. Я вважаю, що у нас попереду нелегкий, складний шлях, але будемо працювати разом». При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що разом із новим міністром вже знайдено «оптимальну модель співпраці».