Ющенко: селяни так і не побачили грошей від Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що уряд повинен концентруватися на створенні прозорих ринкових механізмів у сфері агропромислового комплексу.

Про це йдеться у повідомленні Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Президент України вважає, що уряд повинен концентруватися на створенні прозорих ринкових механізмів у сфері АПК, а не створювати інфляційні очікування через декларування намірів уряду зробити чергові викиди грошей в економіку», - йдеться у повідомленні.

У Секретаріаті Президента зазначають, що прем`єр-міністр обіцяла виділити зі Стабілізаційного фонду на соціально-економічні програми в аграрному секторі 1,2 млрд. грн., а також для підтримки фермерського господарства – 526 млн. грн.

Насправді, наголошується в повідомленні, «селяни не побачили цих коштів». Фактично із Стабілізаційного фонду виділено лише 18,5 млн. грн. Це пов`язано з тим, що сьогодні кошти Стабілізаційного фонду є лише на папері. Так, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку, станом на 28 липня, становив 0,5 млрд. грн.

На думку Секретаріату Президента, Аграрний фонд не має ресурсів для виконання функції регулятора ринку сільгосппродукції. «В розпал жнив на рахунках Аграрного фонду в наявності лише 254 млн. грн. Це мізер порівняно з потребою, яка вдесятеро більше», - наголошується в повідомленні.

«Замість того, щоб створювати прозорий і ефективний ринок, дозволити селянам заробляти, село заганяється на черговий виток порочного кола: поставлені в умови неможливості розрахуватися за своєю кредиторською заборгованістю, селяни вимушені чекати чергових «подарунків» від уряду», - акцентують в Секретаріаті Президента.