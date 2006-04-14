Черновецький розписався за Бога

Новий Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ склав присягу.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія складання присяги пройшла щойно на засіданні сесії Київської міської ради V скликання.

У своїй промові після отримання посвідчення Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував всім киянам за підтримку його на виборах мера 26 березня. Він зазначив, що дуже хвилюється, «тому що все, що тут відбувається зараз, зовсім незвичайно». Новий мер підкреслив, що кияни завжди будуть в його серці.

«Я не маю ніяких претензій до тих, хто не прийшов сьогодні на це зібрання, ні до тих, хто голосував за моїх опонентів, ні до тих опонентів, які казали про мене різні жахливі речі і показували мене за державний рахунок як якусь жахливу людину. Ні до кого. Є справедливість, є правда і є Бог, який завжди зі мною», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, пообіцявши також, що з сьогоднішнього дня «Бог буде над кожним киянином».

Він пообіцяв, що всі його вчинки будуть моральними, і що нікому ніколи не буде соромно за те, що він збирається робити надалі. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що відчуває гордість за тих депутатів, які мали мужність під час передвиборчих перегонів не вступати в «підкилимні переговори». Він ще раз висловив захоплення мужністю членів тервиборчкому. «Хотіли вони, може, іншого (мера – УНІАН). Але робили все по закону», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також подякував присутнім в залі міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ та начальнику київської міліції Віталію ЯРЕМІ, які, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, не дали зірвати вибори в столиці та «виграти мені з колосальною перевагою у 150 з лишнім тисяч голосів».

«Скоро ви дізнаєтесь все про те, хто що робив і хто на кого впливав», - підкреслив новий мер.

Звертаючись до присутніх та на камери, він пообіцяв, що відтепер ним не буде видано жодного секретного рішення, “жодна телекомпанія не буде позбавлена можливості бути присутньою тут та висвітлювати свою позицію».

Не дивлячись на те, що його промова була російською мовою, присягу новообраний Київський голова зачитав державною мовою, наприкінці якої пообіцяв з кожним днем все краще й краще розмовляти українською.