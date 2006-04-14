”Наша Україна” дала задній хід

Президія ради політичної партії «Народний Союз Наша Україна» виступила за виключення шостого пункту Протоколу щодо процедури формування Коаліції демократичних сил, який передбачає, що Коаліція створюється на основі принципів проекту меморандуму про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ради партії Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. (Як повідомлялося, у проекті меморандуму передбачено, що кандидатуру на посаду прем`єр-міністра пропонує та політична сила з числа учасників коаліції, яка перемогла на виборах, тобто в даній ситуації БЮТ).

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, президія не погодилася із пунктом 6 протоколу тому, що незрозуміло, на який саме проект документу йде посилання, оскільки були і проекти меморандуму, де йшлося про те, що кандидатура прем’єра погоджується всіма політичними силами, які входять до коаліції.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що цей шостий пункт виник з ініціативи і за наполяганням лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що рішенням президії ради політичної партії НСНУ схвалено дії його як голови партії щодо формування Коаліції демократичних сил за участю БЮТ та СПУ і схвалено протокол щодо процедури формування коаліції за виключенням пункту 6 цього протоколу. Він сказав, що ще також має відбутися засідання вищих органів партій, що входять до блоку «Наша Україна», і вони мають прийняти рішення з даного питання. (Як повідомлялося, до президії партії НСНУ входить Юрій ЄХАНУРОВ, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Борис БЕСПАЛИЙ, Микола МАРТИНЕНКО, Іван ВАСЮНИК, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ та Микола КАТЕРИНЧУК (він був відсутній на засіданні даної президії).

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи вірить Р.БЕЗСМЕРТНИЙ у те, що після виключення 6-го пункту коаліція все-таки відбудеться, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО не відмовиться від посади прем’єр-міністра України, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, що «якби я не вірив, то я б учора не підписував протоколу». «Ми робимо всі кроки для того, щоб ця коаліція відбулася, навіть іноді наступаючи на горло індивідуальній якійсь позиції», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він зазначив, що дехто може протактувати таке рішення президії як недовіру йому як голові ради партії. Він зазначив, що «цілеспрямовано свідомо йшов на цей крок, бо я розумів, якби я вчора вийшов до ЗМІ і сказав, що «Наша Україна» не підписуватиме протокол, то це означало б, що коаліції не буде ніколи». Він підкреслив, що «Наша Україна» працювала і працюватиме надалі з тим, щоб коаліція відбулася. «Прийде час ділити портфелі, і тоді можна буде говорити про якісь принципи», - зазначив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що є аналогічне запитання, чи погодиться, наприклад, О.МОРОЗ, щоб прем’єр-міністром став Юрій ЄХАНУРОВ, а Юлія ТИМОШЕНКО - щоб прем’єр-міністром став О.МОРОЗ. При цьому Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що питання про кандидатуру прем’єр-міністра є похідним від принципу, як ця кандидатура узгоджуватиметься – чи кандидатуру висуватиме партія, що перемогла на виборах, чи ця кандидатура погоджуватиметься консенсусом, чи вона затверджуватиметься великою радою партій, які входять до блоків, що мають увійти у коаліцію.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ ще раз наголосив на тому, що спочатку мають бути прийняті програмні засади, регламент коаліції і лише після цього буде відбуватися розподіл посад. «Давайте доживемо до моменту, коли треба буде роздавати портфелі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня блок «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України підписали Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил.

Протокол щодо процедури формування Коаліції демократичних сил передбачає, що проект Угоди про Коаліцію демократичних сил буде підготовлений робочою групою з представників політичних сил - учасників коаліції і буде парафований у перший день роботи Верховної Ради України нового скликання, але не раніше складення присяги народними депутатами України та формування фракцій.

Останній, 6-й, пункт протоколу говорить, що угода про коаліцію "готується на основі принципів, закладених в проект меморандуму про коаліцію демократичних сил".

Як повідомлялося раніше, меморандум передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила, яка набирає найбільшу кількість голосів.