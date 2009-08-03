Турчинов пояснив, чому Тимошенко не погодиться на прем'єрство Януковича

Президент і прем’єр-міністр мають бути ідеологічними однодумцями та належати до однієї політичної команди, щоб відновити вертикаль влади та керованість Україною, дати результат для людей, відтак, замовні публікації про те, ніби майбутній Президент Юлія ТИМОШЕНКО погодиться на прем’єрство Віктора ЯНУКОВИЧА, не відповідають дійсності та є передвиборчими технологіями Партії регіонів та інших опонентів БЮТ.

Про це заявив один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН, коментуючи відповідні публікації у деяких ЗМІ.

На його думку, «справжні автори подібних дезінформаційних матеріалів ставлять собі за мету посіяти недовіру до Юлії ТИМОШЕНКО з боку її виборців та підіграти ЯНУКОВИЧУ».

Реальність же, заявив О.ТУРЧИНОВ, “полягає у тому, що вибір під час президентської кампанії полягатиме саме між Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ, і саме між ними точитиметься жорстка боротьба. Саме вони є справжніми конкурентами, а решта – виступатимуть фоном, відбираючи голоси або в одного, або в іншого кандидата”.

«Після перемоги на президентських виборах ТИМОШЕНКО зміцнюватиме існуючу коаліцію тих політичних сил, які не стали на шлях дезертирства, не злякалися взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні у безпрецедентно складних умовах світової економічної кризи, що так боляче зачепила й Україну, - продовжив О.ТУРЧИНОВ. - Формування дієвої, сильної влади – запорука реалізації стратегічних програм та антикризових заходів, тому торг за посаду прем’єра є недоречним».