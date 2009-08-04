З піратського полону звільнили двох українських моряків

3 серпня ц.р. о 20:40 звільнено двох громадян України – В’ячеслава ГНІДЕНКА та Євгена ШАПОВАЛОВА, які у складі екіпажу німецького контейнеровоза „Hansa Stavanger” протягом 4 місяців утримувались у полоні сомалійських піратів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, на завершальній стадії операції, проведеній представниками створеного в МЗС ФРН кризового штабу у взаємодії з кораблями військової операції ЄC „Аталанта” та за сприяння державних органів України, у другій половині дня 3 серпня 2009 року на судно повітряним шляхом була доставлена обумовлена зі злочинцями сума викупу. Після перерахунку і розподілу грошей увечері 3 серпня ц.р. пірати малими групами залишили судно.

Екіпаж судна, у тому числі й обидва українські моряки, у повному складі перебуває на його борту, фізичний і моральний стан людей оцінюється як задовільний. У даний час судно „Hansa Stavanger” перебуває на шляху від місця стоянки до найближчого кенійського порту, який у залежності від технічного стану судна і погодних умов потребуватиме від 1 до 2 діб. Ситуація навколо звільненого судна контролюється військовим кораблем ВМС ФРН.

Наразі у полоні продовжують перебувати 24 українських моряки у складі команди грецького балкера „Ariana”, який був захоплений 02 травня 2009 року. Усі причетні державні органи України надають всебічне сприяння грецькій стороні з метою якнайскорішого визволення екіпажу судна „Ariana” і поверненні моряків додому.

Як повідомляв УНІАН, контейнеровоз „Hansa Stavanger” було захоплено 4 квітня 2009 року за 645 кілометрів на південь від сомалійського порту Кісмайо.

На борту судна перебувають двоє громадян України, п`ятеро німців, 14 філіппінців і троє росіян.

Судно належить німецькій компанії Leonhardt & Blumberg.

За даними Deutsche Presse-Agentur, за звільнення контейнеровоза було заплачено не 2,7 млн. доларів, а близько 3 млн. доларів.