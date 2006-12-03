Васадзе та один з братів Буряків можуть бути виключені з фракції БЮТ

Народних депутатів України Таріела ВАСАДЗЕ та одного з братів БУРЯКІВ можуть наступного тижня виключити з фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це в ефірі радіо «Свобода» заявив член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, питання щодо виключення цих депутатів ще не закрите. «В нас засідатиме на наступному тижні політрада, де ми розглянемо ситуацію, яка склалася».

Як повідомив А.ШКІЛЬ, «відносити їх до помаранчевої команди не варто, вони - підприємці. Вони так і не стали політиками».

«Я певною мірою розумію, що їм хотілося цього разу бути в парламенті, тому що вони не були впевнені, що в Україні нарешті настане той час, що підприємець зможе займатися підприємницькою діяльністю, політик – політикою», - сказав А.ШКІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня, фракція БЮТ прийняла рішення про виключення двох депутатів - Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО та Олександра ЄДІНА, які напередодні проголосували за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Член фракції Віталій ЧЕПІНОГА повідомив, що на засіданні виступив один з братів БУРЯКІВ і назвав своєю помилкою голосування за відставку Ю.ЛУЦЕНКА. Те ж саме зробили й інші, хто підтримав цю постанову, окрім О.ЄДІНА і В.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.