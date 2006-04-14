Черновецький підписав перше розпорядження

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час першого засідання новоскликаної сесії Київської міської ради з трибуни зачитав і підписав своє перше розпорядження про утворення комісії для негайної передачі усіх документів та печаток для здійснення керівництва містом.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з цим рішенням, з моменту оголошення Київською міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Київради рішення про обрання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Київським міським головою він вступає на цю посаду і бере на себе виконання у повному обсязі повноважень мера міста. Одночасно зі вступом на цю посаду він також приступає до безпосереднього керівництва й очолює виконавчий орган Київської міської ради – Київську міську державну адміністрацію.

Згідно з наступним пунктом розпорядження, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручає КМДА після закінчення повноважень Київради попереднього скликання та Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, яке сьогодні відбулось, продовжити здійснення своїх повноважень до формування нового складу Київської міськдержадміністрації.

Згідно з документом, враховуючи, що повноваження О.ОМЕЛЬЧЕНКА на посаді Київського міського голови закінчились, належить здійснити у безвідкладному порядку прийом-передачу майна, печаток та справ, що знаходяться у його безпосередньому віданні. Для здійснення прийому-передачі утворено комісію, до якої увійшли п’ять депутатів нової Київради: Ігор ЛАВРОВ, Петро ІВАНОВ, Олександр СУПРУНЕНКО, Павло ГРЕЧКІВСЬКИЙ, Михайло ЯКОВЧУК (представники Блоку Леоніда Черновецького - УНІАН). Контроль за виконанням цього розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишив за собою.