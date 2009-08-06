Яценюк: якби наш бомонд справді так шанував Бога, як це демонструє ТБ...

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що у відносинах держави й церкви має бути мінімум політики. Про це він сказав, коментуючи події навколо візиту до України Святійшого Патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, він зазначив, що «головне, що може зробити держава стосовно церкви, – це не заважати їй залишатися церквою й рятувати людські душі». За його словами, багато українських політиків використовували візит Патріарха для того, щоб “поруч із ним потрапити в об’єктив телекамер”. «Невже більшість наших топ-політиків упевнені, що молитва без софітів не діє і що остаточна відповідь на питання про благодатність належить Президентові чи прем’єрові, а не самому Богові?” - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, якби “наш бомонд насправді так шанував Бога, як це демонструють телекартинки, то в політиці й у стосунках із людьми він діяв би так, як вчить Євангеліє, а не перетворював би патріарші візити в прогулянки на пленері».

Лідер «Фронту змін” нагадав, що, згідно з абсолютно всіма дослідженнями, церкві довіряють незрівнянно більше, ніж будь-якому іншому інституту.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що держава й політики мають «перестати шантажувати церкву, то надаючи їй пільги, то забираючи їх; нарешті віддати їй награбоване”. При цьому він додав, що відокремлення церкви від держави – це “розмежування місій, а не відмова від співробітництва в дійсно важливих для суспільства сферах”. За його словами, влада має не дозволяти “стравлювати віруючих між собою”, а також має “не дозволяти втручатися в церковні справи ні своїм політикам, ні, звичайно ж, закордонним».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в його родині - послідовники різних віросповідань. «Я греко-католик, дружина – православна, одна дочка хрещена в греко-католицькій церкві, інша – у православній. Ясна річ, це не заважає нам любити, поважати й піклуватися одне про одного”, - додав він. За його словами, “справжнє переконання людини спонукає її з повагою ставитися до справжнього переконання ближнього”.