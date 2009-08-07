У Харкові в понеділок за участю Кужель розглянуть ситуацію навколо компанії «Таргет»

10 серпня в Харкові відбудеться засідання робочої групи під керівництвом голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва Олександри КУЖЕЛЬ, присвячене з’ясуванню стану виконання доручення прем’єр-міністра від 29 липня 2009 року №40682/ 1-09 стосовно ситуації, що склалася навколо Торговельної групи «Таргет».

Засідання розпочнеться о 13.00 у приміщенні Презентаційно-виставкового центру «Радмір Експохолл» (вул. Академіка Павлова, 271, конференц-зал).

В нараді братимуть участь члени сформованої за дорученням уряду робочої групи, представники торговельної групи «Таргет», керівники місцевих органів виконавчої влади та контролюючих органів.

Запрошуються представники засобів масової інформації.

***Торговельна група «Таргет» – одна з найбільших у східній Україні компаній в сфері оптово-роздрібної торгівлі. Вона має свої підприємства у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві та багатьох інших містах. Також компанія займається виробництвом продуктів харчування, зокрема хлібо-булочних виробів. На підприємствах «Таргет» сьогодні працює більше 6 тис. осіб.