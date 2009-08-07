Начальник Генштабу нарахував 70 зайвих складів боєприпасів

Сьогодні в Україні є понад 70 непотрібних військових арсеналів, або третина від їх загальної кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Генерального штабу – Головнокомандуючий Збройних сил України генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО під час відвідання 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що знаходиться біля м. Лозова Харківської області.

За його словами, кількість боєприпасів, що зберігаються на складах в Україні, потрібно зменшити вдвічі. Майже половина складів перевантажені.

Як сказав С.КИРИЧЕНКО, на утримання й охорону всіх військових арсеналів зараз витрачається приблизно третина коштів, що виділяються на фінансування Міністерства оборони.

Водночас грошей на утилізацію вибухонебезпечних предметів і забезпечення «живучості» об`єктів, де вони зберігаються, недостатньо. А незадовільне бюджетне фінансування державних програм є головною причиною виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах і базах. Якщо фінансування утилізації непотрібних боєприпасів вестиметься в такому обсязі, як зараз (близько 20 млн. грн. на рік), то для завершення цього процесу необхідно буде щонайменше 36 років, заявив С.КИРИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. За даними Департаменту утилізації компонентів ракетного палива, ракет і боєприпасів Міноборони, рік тому на 136 об`єктах Збройних сил України зберігалися 1 343 тис. тонн боєприпасів і ракет різних типів, велика частина з яких підлягає утилізації. У 2007 році утилізували лише 10% від запланованого обсягу боєприпасів.

10 жовтня 2003 р. вибухнули боєприпаси на артилерійських складах у місті Артемівськ Донецької області. Внаслідок серії вибухів були знищені 10 із 17 збройових складів, де зберігалося 2 200 тонн різних боєприпасів. Вибухи тривали майже добу, а виниклу пожежу було ліквідовано лише в ніч на 12 жовтня. Внаслідок катастрофи постраждало двоє людей, було евакуйовано понад 1,5 тис. жителів.

6 травня 2005 р. сталася пожежа на складах 47-го арсеналу Центрального ракетно-артилерійського управління Міноборони в Славутському районі Хмельницької області. Пожежа стала причиною вибухів 50 умовних вагонів зенітних і артилерійських снарядів, що зберігалися тут. Поранення отримали 9 військовослужбовців.

27 серпня 2008 р. пожежа сталася на складі боєприпасів у Лозовій Харківської області. На території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ почали вибухати боєприпаси (площа арсеналу - 494 га). В арсеналі зберігалося близько 95 тис. тонн боєприпасів.

Крім того, тричі пожежі й вибухи снарядів відбувалися на складі боєприпасів 275-ої артилерійської бази під Новобогданівкою Запорізької області: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 людей, поранення різних ступенів отримали більше 10.