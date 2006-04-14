Депутатську більшість у Київраді очолить Кличко

Коаліцію фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Громадянського блоку ПОРА-ПРП та Спілки громадських організацій “Громадський актив Києва” у Київській міській раді очолить Віталій КЛИЧКО.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО.

“Завтра ми проводимо збори трьох фракцій. Завтра ви побачите документ про створення не лише коаліції демократичних сил, ви побачите документ про створення більшості у Київській міській раді. Я хочу сказати, що завтра збори будуть обирати лідером нашої коаліції Віталія КЛИЧКА”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також зауважив, що завтра буде узгоджено програму коаліції, перші крокі та логіку спільної діяльності. “Зараз опрацьовується остаточний текст і ми мусимо за кілька хвилин підписати угоду”, – зауважив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні на засіданні сесії Київської міської ради V скликання новообраний мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ жодним словом не обмовився ні про стратегію розвитку Києва, ні про програму розвитку столиці.

“Ми не можемо дозволити собі, щоб у Києві була система хаосу чи анархії, коли від настрої однієї людини буде залежати доля столиці України. Ми всілякими методами намагались з’ясувати, у чому зміст, суть стратегії і програми цього чоловіка, але поки що це залишається таємницею”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що новостворена більшість у Київраді “візьме на себе відповідальність утримати ситуацію у Києві і не допустити до хаосу та не допустити консервування корупційної моделі управління”.