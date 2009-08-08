Візит Кирила був політичним

Візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА до України носив чітко виражений політичний характер і переслідував політичні цілі.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Інформаційно-видавничого управління Київської Патріархії єпископ Васильківський ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ).

“Наші попередні оцінки і прогнози практично справдилися... Зараз переважна більшість й аналітиків, і журналістів, і суспільство загалом бачать у візиті Патріарха КИРИЛА, у першу чергу, саме цю політичну складову”, - сказав єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Він також відзначив, що цю політичну складову бачать не тільки в Україні, і ті, хто налаштований скептично до московського Патріарха, а й у самій Росії.

Єпископ навів слова диякона Російської православної церкви Андрія КУРАЄВА, одного з неофіційних речників РПЦ, який сказав, що “вплив слова патріарха, його імені, статусу на громадську думку України” повинен буде “відбитися на результатах виборів і на тому, яку політику проводитимуть уповноважені українським народом політики”.

“В оточенні Патріарха КИРИЛА існує цілком визначене ставлення до цього візиту як до візиту, який має вплинути в позитивному щодо Московського патріархату ключі на українське суспільство, щоби на виборах українське суспільство проголосувало за тих кандидатів, які вважаються з точки зору Московської патріархії найбільш прийнятними”, - констатував єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Ще одним переконливим свідченням прихованого політичного підтексту патріаршого візиту він назвав те, що вчора, одразу ж після повернення до Росії, Патріарх КИРИЛ зустрівся з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і розповів йому про результати своєї поїздки до України. Єпископ нагадав, що в часи колишнього СРСР ієрархи після повернення з-за кордону зобов’язані були звітувати у Раді з питань релігій, а вже потім – перед церковним керівництвом.

“Невже до російської церкви повернулися радянські часи, і звіт перед державним керівником повинен бути зроблений раніше, ніж звіт перед Священним синодом чи звіт перед самою церквою? Це одне вже свідчить про те: політичний це був візит чи не політичний? - і який політичний вплив був під час цього візиту”, - зазначив представник УПЦ КП.

Секретар Ради Національної спілки письменників України Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, зі свого боку, зауважив, що слухаючи промови Патріарха КИРИЛА, якби “не облаченіє духовної особи”, то він би ніколи не повірив, що це виступає патріарх. Зауваживши, що він як мирська людина бачив “мирського чоловіка, політика, гоголівського ревізора, губернатора, який взяв естафету в ЧЕРНОМИРДІНА...”, а не патріарха, що приїхав з пастирським візитом.

М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ також вказав на разючу відмінність візиту предстоятеля РПЦ порівняно з візитами Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ та Папи Римського Івана Павла II до України, які він назвав “дійсно пастирськими”. “Зовсім недавно були ці візити, і кожен, хто бачив, хотів він того чи не хотів, робив висновки. І цей візит показав, хто є хто, що є що і яка в кого мотивація”, - костатував він.

За словами історика Олександра ПАЛІЯ, під час цього візиту українці побачили, що російська церква не є незалежною від держави, а є лише інструментом держави “в дуже не релігійних речах”. “До нас приїхав, фактично, не релігійна особа, не керівник церкви, а чиновник”, - сказав він, зауваживши, що змичка держави з церквою, що існує в Росії, руйнує церкву і є для неї катастрофічною.

Такі ж самі негативні наслідки для УПЦ МП, переконаний О.ПАЛІЙ, матимуть і спроби залучити церкву до участі в політичній боротьбі в нашій державі.